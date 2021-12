A reunião familiar à volta da mesa marcou a infância do chef, que começou cedo a interessar-se pela magia da cozinha. “ Venho de uma família extremamente gastronómica, com uma avó mexicana e um avô francês de um lado; e do outro, uma família toda portuguesa e bem tradicional. Quando tinha 11 anos, não gostava dos bifes feitos pela senhora que trabalhava lá em casa, então disse à minha mãe que gostaria de ser eu a fritar os meus.