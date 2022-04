Inserida no Parque Natural da Serra da Arrábida, a 7ª Bataria do Regimento de Artilharia de Costa de Outão oferece a melhor vista sobre a singular paisagem de Setúbal. De um lado, acena-se à Península de Tróia e ao Estuário do Sado. Do outro, o olhar perde-se pelo azul profundo do oceano Atlântico.













