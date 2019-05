Novo Banco passa a prejuízo de 93 milhões nos primeiros três meses do ano

O Novo Banco passou de lucro a prejuízo no arranque do ano. Nos primeiros três meses, o banco liderado por António Ramalho registou um resultado negativo de 93,1 milhões euros, um valor que compara com lucros de 70,4 milhões de euros obtidos no mesmo período do ano anterior.Estas perdas, explica o banco no comunicado divulgado esta sexta-feira, 17 de maio, à CMVM , estão "em linha com o plano estratégico e com os compromissos assumidos com as autoridades europeias".A instituição financeira nota ainda que o "resultado do primeiro trimestre de 2019 não compara adequadamente com o resultado do período homólogo do ano anterior, uma vez que este último incluía um efeito positivo das atividades em descontinuação resultante, nomeadamente, da classificação da GNB Vida como atividade em descontinuação". Este impacto favorável nos resultados do trimestre homólogo foi, segundo o banco, de 51,2 milhões de euros.