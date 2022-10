Proposta de aumentos leva a perda de poder de compra da função pública

A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, considerou esta segunda-feira que a proposta do Governo para aumentar a função pública é insuficiente face à inflação e levará a uma perda de poder de compra.

A dirigente sindical falava à saída de uma reunião com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, em Lisboa, onde as governantes apresentaram uma proposta de aumento salarial mínima mensal de 52 euros por trabalhador em 2023, que será repetida todos os anos até final da legislatura (2026).

Apesar de a garantia de um aumento mínimo de 52 euros, os acréscimos serão diferenciados, variando entre 8% para a remuneração mais baixa e 2% para salários a partir de 2.570,82 euros.