12 acidentes por dia de carros sem seguro

As indemnizações pagas no primeiro trimestre no âmbito de acidentes com automóveis sem seguro atingiram 4,6 milhões de euros. Segundo o Fundo de Garantia Automóvel, foram participados este ano 1100 acidentes no primeiro trimestre, ou seja, cerca de 12 por dia entre janeiro e março.O número de acidentes envolvendo veículos sem seguro caiu assim de 1168 para 1100, uma diminuição de 6% face a mesmo período ... < br />