Os portugueses lutam cada vez mais para melhorar o seu nível de vida. Existem 1,7 milhões de cidadãos, em particular aqueles com mais de 65 anos e os menores de 18, que vivem com menos de 551 euros por mês. Um número convencionado pela Comissão Europeia como o que marca o limiar da pobreza na União Europeia (UE).









Ver comentários