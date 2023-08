183 mil regressam ao mercado regulado de gás

Cerca de 183 mil consumidores regressaram, até junho, ao mercado regulado de gás natural. A possibilidade foi aberta pelo Governo em setembro de 2022 e visou dar uma opção às famílias face a um aumento significativo no preço da energia, na sequência da guerra na Ucrânia.



O mercado de clientes no mercado regulado "apresentou um acentuado crescimento, de 96,7%, face ao mês homólogo", ou seja, a junho de 2022, de acordo com o mais recente boletim sobre o gás natural da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).









