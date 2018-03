Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preço da gasolina sobe um cêntimo

Gasóleo não deverá sofrer alterações de preço.

O preço da gasolina de 95 octanas deve subir cerca de um cêntimo na próxima semana. Já o preço do gasóleo não deve sofrer alterações, de acordo com fonte do mercad.



Trata-se da primeira subida efetiva dos preços desde meados de janeiro, com o valor médio da gasolina a subir para 1,47 euros, de acordo com os valores da Direção-Geral de Energia. Ontem, a matéria-prima negociou em alta o que antecipa novos aumentos.