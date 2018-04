Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bolsas reagem em queda às tensões comercias entre os Estados Unidos e a China

Iene subiu em relação ao dólar.

07:43

As principais bolsas mundiais registaram quedas pelo segundo dia consecutivo, com os investidores a reagir às crescentes tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, noticiou esta segunda-feira a agência Associated Press (AP).



A tensão comercial entre os Estados Unidos e a China agravou-se depois de Pequim ter anunciado na segunda-feira novas tarifas sobre produtos agrícolas, uma retaliação contra as taxas na importação de aço e alumínio, aplicadas pela administração de Donald Trump.



Como consequência, os mercados da China, Japão e Coreia do Sul caíram na terça-feira e o iene subiu em relação ao dólar.



A bolsa de Xangai abriu com uma queda de 1,05%, o índice Nikkei, de Tóquio, caiu 1,28%, e o indicador Kospi, de Seul, desceu 0,21%.



Na segunda-feira, também a bolsa de Wall Street fechou em forte recuo, com o receio do agravar das tensões comerciais internacionais e com os investidores a provocarem a queda de alguns valores simbólicos da tecnologia, como a Amazon ou a Intel.



O crescente escrutínio público das empresas de tecnologia é apontado como outro motor de queda dos mercados mundiais, verificando-se uma "queda acentuada" das acções de várias empresas, como a Amazon, a Intel e a Tyson, de acordo com a AP.



A Amazon, empresa transnacional de comércio eletrónico, afundou no último fim de semana, enquanto o Facebook entrou em colapso com o "crescente escândalo" de privacidade que continua a pesar nas ações da empresa.



A iminente ameaça de uma regulamentação mais rigorosa no setor de tecnologia na Europa e nos EUA levou os investidores a retirar dinheiro de empresas como a Netflix, a Microsoft e a Alphabet, empresa-mãe do Google, avançou a mesma fonte.



Depois de um mês de negociações públicas entre os Estados Unidos e vários outros países, a China foi o primeiro estado a colocar tarifas sobre produtos dos EUA em retaliação contra as recentes sanções comerciais do governo Trump.