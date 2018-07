Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juros da dívida de Portugal sobem a dois, cinco e dez anos

Valores alinhados com alinhados com os de Itália, Espanha e Irlanda.

Por Lusa | 09:17

Os juros da dívida portuguesa estavam esta quarta-feira de manhã a subir a dois, cinco e dez anos face a terça-feira, alinhados com os de Itália, Espanha e Irlanda.



Cerca das 08h40 em Lisboa, os juros a dez anos estavam a subir para 1,742%, contra 1,726% na terça-feira e o mínimo desde 16 de março de 2015, de 1,596%, em 30 de março deste ano.



Em 29 de maio, os juros a dez anos subiram até aos 2,161%, um máximo desde novembro de 2017.



Os juros a cinco anos estavam a avançar para 0,598%, contra 0,587% na terça-feira e depois de terem descido em 29 de março para o mínimo de sempre, de 0,251%.



Em 29 de maio os juros tinham avançado até aos 1,002%, um máximo desde setembro de 2017.



No mesmo sentido, no prazo de dois anos, os juros estavam a subir para -0,132%, contra -0,133% na terça-feira e o mínimo de sempre, de -0,401%, em 05 de dezembro de 2017.



Os juros a dois anos também subiram até ao máximo desde maio de 2017, de 0,257%, em 29 de maio.



Os juros de Grécia mantinham-se a cinco anos e desciam a dez anos.