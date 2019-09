Governo seleciona dois bancos e fundo de investimento para compra da CGD Brasil

O Governo selecionou três investidores, dois bancos e uma empresa de investimentos, para apresentarem propostas vinculativas de compra do banco da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no Brasil, segundo a resolução esta quarta-feira publicada em Diário da República.Os investidores em causa são a empresa de investimentos brasileira Artesia Gestão de Recursos, o Banco ABC Brasil (detido pelo Arab Banking Corporation, com sede no Bahrein) e o Banco Luso Brasileiro (detido parcialmente pelo grupo Amorim).Caberá agora à CGD dirigir convites a estes investidores, que já tinham apresentado intenções de aquisição indicativas, para apresentarem propostas vinculativas pelo Banco Caixa Geral -- Brasil, que podem ser sobre a totalidade ou apenas parte do capital.Ainda segundo a informação constante da resolução do Conselho de Ministros, houve 132 investidores a quem a CGD propôs fazerem propostas indicativas pelo banco detido a 100% pela CGD no Brasil, tendo sido recebidas apenas três intenções de aquisição indicativas, pelo que foi sobre estas que o Conselho de Ministros deliberou.