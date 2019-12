Os preços dos combustíveis vão voltar aumentar na próxima semana, sendo prevista uma subida na gasolina mais forte do que no gasóleo.O preço por litro de gasolina deverá aumentar cerca de um cêntimo, para um valor médio de 1,495 euros. Já no gasóleo, o aumento fica-se pelo meio cêntimo por litro, situando-se em média nos 1,373 euros.O gasóleo tem mantido uma tendência de subida no preço desde o final de setembro.