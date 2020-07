Crise é mais severa no setor do alojamento

Os sinais são menos maus, mas em junho voltou a assistir-se a uma redução intensa da atividade económica no País, segundo informação avançada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O problema foi transversal à generalidade dos setores de atividade, mas os mais castigados foram sobretudo o alojamento e a restauração.De acordo com o Inquérito Rápido e Excecional às Empresas , promovido pelo INE e pelo Banco de Portugal, "os resultados apontam para uma ténue melhoria da situação das empresas na segunda quinzena de junho face à quinzena anterior".Comparando com a situação que seria expectável sem a pandemia, 66% das empresas assinalaram um impacto negativo no volume de negócios, contra 68% na quinzena anterior. Essa percentagem sobe de forma evidente para os 87% no alojamento e os 80% na restauração e também nos transportes e armazenagem.Expressão direta da dificuldade das empresas, apesar do apoio obtido através de medidas como o layoff simplificado, em junho o número de inscritos nos centros de emprego atingiu quase 382 mil indivíduos, mais 34% face ao mês anterior.O INE avança ainda que esse número terá subido para 389 mil pessoas até ao dia 7 de julho, recorrendo a dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério de Trabalho.A atividade turística manteve a interrupção quase total no decorrer do mês de maio. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), cerca de 70,4% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. As dormidas de residentes diminuíram 85,9% (variação de -93,5% em abril) e as de não residentes foram quase inexistentes, tendo decrescido 98,4% face a maio de 2019 (-98,9% no mês anterior).