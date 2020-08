Desemprego ‘real’ afeta mais de 748 mil

O desemprego ‘real’, tendo por base os números relativos à subutilização do trabalho, afetava no final do segundo trimestre deste ano mais de 748 mil pessoas, segundo informação divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A chamada subutilização do trabalho envolve as pessoas inscritas nos centros de emprego, as que não exercem qualquer atividade, ainda que integrem o grupo da população em idade ativa, e também as que que têm empregos precários ou a tempo parcial.

Enquanto a taxa de desemprego estimada pelo INE para o segundo trimestre se fixou nos 5,6%, registando até uma descida face aos primeiros três meses do ano, em sentido oposto, a taxa de subutilização do trabalho sofreu um agravamento, ao passar de 12,9% no primeiro trimestre de 2020 para 14% (mais de 748 mil pessoas) no final de junho.

Os números do desemprego ‘real’ ter-se-ão agravado entretanto, tendo em conta apenas os dados sobre as pessoas inscritas nos centros emprego, que ascenderam a 382 mil em julho, traduzindo um crescimento de 38,8% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.



Segundo o INE, esse valor terá superado 392 mil até à segunda semana de agosto, uma subida de 39%, face a idêntico mês de 2019.



Consumidores estão mais pessimistas

As baixas expectativas sobre a evolução da situação económica do País levou a uma diminuição, em julho, do indicador de confiança dos consumidores, que atingiu o valor mínimo desde maio de 2013, revelou esta quarta-feira o INE.



Saiba mais

58%

das empresas nacionais reportaram uma redução do volume de negócios na primeira quinzena de julho, face ao expectável sem pandemia, revelou o INE.



99% em funcionamento

Na primeira quinzena de julho, a percentagem global de empresas em funcionamento foi 99%. Contudo, no alojamento e restauração fixou-se nos 93%.



Confiança aumenta em todos os setores

A economia portuguesa teve uma contração menos intensa em julho, em comparação com os meses anteriores, quando as medidas destinadas a amenizar os efeitos da Covid-19 levaram à paragem de vários setores de atividade.



Segundo dados do INE, os indicadores de confiança, elaborados com base em inquéritos feitos junto das empresas, aumentaram em todos os setores de atividade e de forma mais expressiva na indústria transformadora.