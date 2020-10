Maior queda do mês no preço dos combustíveis

Os preços do gasóleo e da gasolina descem na segunda-feira. Será menos um cêntimo por litro o que, no caso do gasóleo, coloca o preço deste combustível no valor mínimo desde a semana iniciada a 22 de junho. No acumulado do ano, o preço do gasóleo já registou uma queda de 14%, enquanto na gasolina se observa uma redução da ordem dos sete por cento.O preço do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro terminou ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,65%, para os 41,77 dólares. O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 70 cêntimos abaixo dos 42,47 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.As crescentes restrições em numerosos países, perante a designada segunda vaga de infeções com o novo coronavírus, pressionaram a procura de crude, que se se refletiu na descida da cotação do preço do barril em todos os mercados. A Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEC) tem estado a acompanhar a oferta mundial de modo a não deixar os preços caírem abruptamente.