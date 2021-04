EDP assegura contrato para venda de energia limpa a farmacêutica em Espanha

A Energias de Portugal (EDP), através da sua subsidiária em Espanha EDP Renováveis (EDPR), assinou um contrato para vender a uma das maiores farmacêuticas do mundo energia limpa produzida por um projeto eólico em Espanha, informou hoje a empresa.

A EDP "assegurou" um contrato de aquisição de energia ("CAE") a 15 anos com a norte-americana MSD (Merck & Co.), que afirma ser "uma das maiores farmacêuticas do mundo", para a venda da energia limpa produzida por um projeto eólico com 40 MW (megawatts) em Espanha, segundo um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em Lisboa,

A empresa acrescenta que esta operação vai possibilitar que se evitem produzir emissões anuais estimadas em mais de 50 mil toneladas de dióxito de carbono (CO2, gazes nocivos para a atmosfera).

O projeto eólico (a partir do vento) deverá entrar em operação em 2023 e está localizado na província espanhola de Albacete, na comunidade autónoma de Castela-Mancha (este do país).

A EDP passa a ter com este acordo uma "capacidade assegurada" em Espanha de 0,4 GW (gigawatts).

"O sucesso da EDP em assegurar novos CAEs reforça a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com perfil de baixo-risco que fomentam a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia", afirma a empresa.

A EDPR, com sede em Madrid, é uma empresa subsidiária e detida a 74,98% pelo Grupo EDP, operando no domínio das energias renováveis.