Gasolina já subiu 21 cêntimos desde o início do ano

Os preços dos combustíveis voltam a subir na próxima semana, acompanhando o aumento das cotações a nível internacional.O preço do gasóleo deverá ser agravado em um cêntimo e a gasolina meio cêntimo, antecipam fontes do mercado. O preço médio de venda ao público do gasóleo fixava-se ontem em 1,480 euros e o da gasolina em 1,669 euros, de acordo com os dados da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).Ou seja, a gasolina custava ontem mais 21 cêntimos que a 1 de janeiro deste ano, quando era vendida a 1,453 euros o litro. Já o agravamento no gasóleo foi superior a 18 cêntimos, uma vez que o preço a 1 de janeiro se fixava em 1,3 euros o litro.Apesar dos sucessivos aumentos de preço, o consumo de combustíveis tem vindo a aumentar, sobretudo depois do período de confinamento. De acordo com a ENSE, que fiscaliza o mercado de combustíveis, a introdução do gasóleo e da gasolina no mercado confirmou em maio a tendência do mês anterior, considerando aquela entidade que a trajetória esperada é a de que se estejam a aproximar "progressivamente dos valores pré-pandémicos".