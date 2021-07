Atestar um veículo com motor a combustão deverá ficar novamente mais caro a partir da próxima segunda-feira, 2 de agosto, com os preços dos combustíveis a terem margem para uma nova subida, depois de terem aliviado nesta semana.

De acordo com os cálculos do Negócios, o gasóleo simples tem margem para uma subida de quase 2 cêntimos por litro para os 1,446 euros, aumentando para 20,2 cêntimos a escalada que está a registar este ano ou 16%.Estas subidas vão registar-se depois de nesta semana os preços do petróleo estarem prestes a subir. O preço do Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, regista um ganho semanal de 2,4% para os 75,90 dólares por barril.Tal acontece numa altura em que, apesar dos números de covid-19 ainda alarmarem em algumas regiões do mundo, parte das restrições estão a ser levantadas em alguns países europeus, alimentando a expectativa de que a procura irá escalar na seugda metade do ano, com a retoma económica.Hoje, a espelhar esta confiança, o presidente da Royal Dutch Shell, Ben van Beurden, apontou para uma forte recuperação na procura nos próximos meses.