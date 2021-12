Preços dos combustíveis inalterados na próxima semana

O preço dos combustíveis deverá manter-se na próxima semana, de acordo com contas feitas pelo Jornal de Negócios. Depois de uma valorização, o preço do petróleo fechou a semana a cair nos mercados internacionais com receio de medidas de contenção devido à propagação mundial da nova variante Ómicron.O litro de gasolina estava esta sexta-feira a ser vendido nos postos do continente a 1,663 euros, em média, enquanto o gasóleo se fixava em 1,503 euros por litro, segundo informação de preços da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).Desde o início do ano, o preço do gasóleo já aumentou cerca de 21%, enquanto a gasolina valorizou, no mesmo período, 19%.A vacinação em massa, nomeadamente, nos países europeus e Estados Unidos, impulsionou a retoma da economia e consequentemente da procura de combustíveis. A evolução das cotações, quer do petróleo quer os produtos refinados, mostra assim valorizações crescentes. O barril de petróleo Brent que serve de referência a Portugal esteve esta sexta-feira a desvalorizar 2,19% para 73,38 dólares, queda que não é alheia ao receio de uma travagem na procura devido ao aumento da variante Ómicron.