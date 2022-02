Entre 10 mil a 20 mil assistentes técnicos e técnicos superiores da Administração Pública viram anulado, na folha de vencimento de janeiro, o aumento salarial de 0,9%, aplicado no início do ano a todos os trabalhadores do Estado, devido à subida de escalão do IRS, revelou ao CM o secretário-geral da Frente Sindical da Administração Pública (FESAP), José Abraão.