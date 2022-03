O negócio da banca mudou radicalmente numa década e os quadros de pessoal são o exemplo mais fiel das alterações ocorridas. Em 10 anos, o número de trabalhadores das cinco maiores instituições financeiras a operar em Portugal caiu mais de 30%, passando de um total de 37 500 funcionários em 2011, para apenas cerca de 25 900 no final do ano passado, de acordo com os resultados de 2021 recentemente tornados públicos.