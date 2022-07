O valor médio da avaliação que os bancos fazem para atribuir crédito à habitação atingiu os 1407 euros por metro quadrado em junho, 27 euros acima do valor registado no mês anterior, avançou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Trata-se do valor mais alto atingido nesta série estatística do INE, que começou em janeiro de 2011.









Ver comentários