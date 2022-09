Bolsa de Lisboa encerra em alta e contraria tendência da restante Europa

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira em alta, com o índice PSI a avançar 0,52% para 5.443,99 pontos, em contraciclo com as principais bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 12 subiram, duas desceram e a Mota-Engil ficou inalterada em 1,11 euros.

A liderar as subidas ficou a Semapa, que progrediu 2,76% para 12,68 euros.

Nos principais ganhos ficaram ainda a Galp, que cresceu 2,03% para 9,55 euros, a Altri, que totalizou mais 1,92% para 5,09 euros, a Jerónimo Martins, que valorizou-se 1,82% para 21,26 euros, a Navigator, que somou 1,36% para 3,42 euros e a Sonae SGPS, que progrediu 1,13% para 0,85 euros.

Com subidas inferiores a 1% figuram a GreenVolt (8,54 euros), os CTT (2,63 euros), a REN (2,44 euros), a NOS (3,43 euros), a Corticeira Amorim (8,98 euros) e o BCP (0,13 euros).

Por sua vez, a liderar as descidas ficou a EDP Renováveis, que cedeu 1,57% para 21,29 euros, seguida pela EDP, que recuou 1,22% para 4,55 euros.

No resto da Europa, Madrid perdeu 0,84%, Frankfurt 0,72%, Londres 0,52% e Paris 0,27%.