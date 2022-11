Fatura da luz 5,5% mais cara

Portugal registou uma subida média de 5,5% nos preços de eletricidade no segmento doméstico no primeiro semestre deste ano, em comparação com igual período de 2021, segundo informação divulgada ontem pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). A mesma fonte avançou ainda que o país foi o 13º dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) com o preço mais alto de eletricidade para consumo habitacional e o 10º com o gás natural mais barato.No período em apreço, o preço médio da eletricidade no setor doméstico nos 27 países da UE fixou-se em 0,2595 euros por quilowatt-hora (euros/kWh) e na Zona Euro nos 0,2695 euros/kWh, 12% e 16% mais caro, respetivamente, do que o valor praticado em Portugal (0,2320 euros/kWh). Já "Espanha apresentou preços de eletricidade 38% superiores aos preços de Portugal", ainda segundo o regulador.Quanto ao gás natural, o preço médio no setor doméstico nos 27 fixou-se em 0,1080 euros/kWh, 13% mais caro do que o valor praticado por cá (0,0958 euros/kWh), enquanto na Zona Euro foi 20% superior (0,1148 euros/kWh). Já Espanha apresenta, ainda segundo a ERSE, preços de gás natural 17% superiores aos de Portugal.