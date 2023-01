A taxa de desemprego subiu para 6,4% em novembro de 2022. É o valor mais elevado desde julho de 2021, quando foi de 6,6%, e compara com 6,0% em outubro e 6,2% em novembro de 2021, segundo os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE).



O INE reviu em baixa a taxa de desemprego de outubro do ano passado dos inicialmente estimados 6,1% para 6,0%.









Ver comentários