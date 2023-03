Fecho do banco SVB fez disparar o designado 'índice do medo' em Wall Street

A intervenção das autoridades norte-americanas no banco californiano Silicon Valley Bank (SVB), depois da sua derrocada em Wall Street (perda de mais de 60% na quinta-feira), fez disparar o chamado índice do medo'.

O índice VIX, que procura quantificar a volatilidade bolsista, subiu esta sexta-feira para 27%.

O declínio do SVB, que apesar de estar presente apenas nos Estados da Califórnia e Massachusetts), provocou receio entre os investidores, que veem aqui o prenúncio de uma nova era, uma vez que esta é a maior falência de um banco desde a crise económico-financeira de 2008 e uma das maiores na história dos EUA.

Porém, outros veem no fim do SVB algo que resulta da sua idiossincrasia, uma vez que apostou durante a pandemia do novo coronavírus em investimentos em obrigações do Tesouro a longo prazo e em empresas de capital de risco.

O certo é que o seu destino afetou outros bancos, como o Signature Bank, o First Republic Bank, o Western Alliance ou o PacWest, bem como grandes conglomerados bancários, tanto nos EUA, como fora destes.

O VIX, que não tinha valores tão elevados desde outubro, também se designa como índice do medo' porque mede as expectativas de volatilidade e incerteza dos investidores e serve como ferramenta para conhecer o sentimento de mercado.

Quando o VIX é baixo, sugere que os investidores estão relativamente otimistas em têm confiança nas condições futuras do mercado.

Com sede em Santa Clara, na Califórnia, o Silicon Valley Bank era especializado no setor tecnológico e fazia negócios principalmente com empresas emergentes ('start-ups').

Com as dificuldades que o setor atravessa, entre as quais a subida das taxas de juro e a volatilidade nas tecnológicas, os clientes retiraram quantias avultadas das suas contas nos últimos meses.

Para ter liquidez suficiente, o Silicon Valley Bank anunciou na quarta-feira à noite que procurava fazer rapidamente um aumento de capital. Na agitação que se seguiu, o banco perdeu 60% na bolsa de Nova Iorque na quinta-feira e as ações foram suspensas esta sexta-feira antes do início da sessão.