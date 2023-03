A bolsa de Lisboa abriu hoje em alta, com o principal índice (PSI) a ganhar 0,24% para 5.880.08 pontos, depois de ter encerrado a última sessão igualmente em terreno positivo.

Na quinta-feira, o PSI fechou a subir 0,91% para 5.865,99 pontos, em linha com as principais bolsas europeias, após as quedas da sessão anterior.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 11 terminaram em alta, três em baixa e uma inalterada.