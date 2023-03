Bolsa de Lisboa segue Europa nos ganhos

A bolsa de Lisboa terminou esta segunda-feira a sessão com ganhos, tendo o índice PSI subido 0,85% para 5.782,39 pontos em linha com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 12 subiram e quatro desceram. A REN destacou-se pela positiva ao subir 2,90% para 2,66 euros, liderando as subidas.

Nas descidas, a Altri caiu 6,57% para 4,55 euros, a Greenvolt recuou 5,18% para 6,04 euros, a Ibersol perdeu 2,42% para 6,44 euros e a Navigator baixou 0,37% para 3,32 euros.

Em sentido contrário, os CTT subiram 2,37% para 3,46 euros, a EDP avançou 1,78% para 4,80 euros, o BCP subiu 1,61% para 0,19 euros e a Jerónimo Martins 1,60% para 20,38 euros.

Os acionistas da Jerónimo Martins reúnem-se no dia 20 de abril para deliberar sobre a proposta de dividendos da administração, de 345,6 milhões de euros, entre outros assuntos, foi esta segunda-feira divulgado.

O Conselho de Administração da Jerónimo Martins vai propor a distribuição de 345,6 milhões de euros em dividendos, o que corresponde a um dividendo bruto de 0,55 euros por ação, indicou o grupo na semana passada.

Em terreno positivo ficaram também a EDP Renováveis (1,42% para 20,02 euros), a Sonae (0,67% para 0,98 euros) e a Galp (0,06% para 9,92 euros).

As principais bolsas europeias fecharam com ganhos, Paris e Londres subiram 0,90%, Frankfurt 1,14%, Milão 1,21% e Madrid 1,29%.