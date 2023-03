O valor mediano da avaliação bancária em fevereiro, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, fixou-se em 1478 euros por metro quadrado, tendo diminuído sete euros (0,5%) face a janeiro de 2023, divulgou o Instituto Nacional de Estatística.



O único aumento face ao mês anterior verificou-se no Alentejo (0,7%) e a maior descida no Centro (-1,1%).









Ver comentários