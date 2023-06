Justiça deixa escapar multas de 12,8 milhões de euros no BPN

As acusações do Banco de Portugal (BdP) contra 15 arguidos no caso BPN prescreveram. Com esta prescrição, os 15 arguidos escaparam ao pagamento de coimas ao Estado no total de 12,87 milhões de euros. As últimas prescrições ocorreram no início de 2022.



O Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), de Santarém, condenou os arguidos, em outubro de 2014, ao pagamento de coimas no total de 12,87 milhões de euros, mas as multas prescreveram na sequência de a juíza do processo ter demorado quase um ano a depositar a sentença na secretaria do tribunal e de a maioria dos arguidos ter apresentado recursos.









Ver comentários