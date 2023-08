Dispara número de milionários em Portugal

O número de portugueses com uma riqueza avaliada acima de um milhão de dólares voltou a aumentar em 2022, passando para 167,5 mil, de acordo com o ‘Jornal de Negócios’ citando o ‘Global Wealth Report 2023’, um estudo feito pela UBS. Nove dos milionários portugueses têm fortunas acima dos 500 milhões de dólares.Na análise do UBS são também tidos em conta indicadores como as taxas de câmbio, o preço das ações e a mudança no preço das casas. No imobiliário, Portugal figura em quinto lugar, com um incremento de 23,9% do preço das habitações em 2022 face a 2021. Na lista de 45 países avaliados, o primeiro lugar é ocupado pela Turquia (59,6%).