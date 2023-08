Foram 21 569 os pensionistas que perderam o direito ao Complemento Solidário para Idosos em junho, após a reavaliação dos rendimentos. Neste momento, há 129 818 pensionistas a receber este apoio atribuído a idosos de baixos recursos.





De acordo com o ‘Negócios’, o número de beneficiários recuou 14% de maio para junho. Segundo a presidente do Instituto de Segurança Social, Ana Vasques, houve um “conjunto de beneficiários que, por terem outros rendimentos de capital, prediais, de património imobiliário (excluindo habitação própria), acabaram por deixar de reunir as condições” de acesso ao apoio, ainda de acordo com o ‘Negócios’.