Cerca de 254 mil consumidores transferiram-se o ano passado para os mercados regulados de energia. O balanço é da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que garante ter sido atingido o número máximo de clientes na eletricidade: 5,5 milhões.









No ano passado, “assistiu-se a uma transferência de 100 mil clientes para os comercializadores de último recurso na eletricidade e de 154 mil clientes no gás natural”, contabiliza a ERSE no seu relatório dedicado aos mercados retalhistas da energia. Um recuo que a entidade reguladora atribui à “instabilidade” nos mercados. Recorde-se que o gás natural registou aumentos de preços significativos, o que levou o Governo a permitir que os consumidores regressassem ao mercado regulado.

A entidade reguladora constata que houve, no ano passado, maior concorrência quer no mercado de gás natural quer no da eletricidade. Por outro lado, “a EDP manteve a tendência de perda de clientes registada nos últimos anos”, detendo, no final do ano passado, 72% dos clientes do mercado liberalizado na eletricidade e 46% no gás. Quanto ao número de ofertas comerciais nos mercados de eletricidade e de gás, em 2022, este totalizou 775, das quais 126 eram ofertas duais.