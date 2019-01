Pensionistas recebem esta sexta-feira as pensões atualizadas. Valor máximo do subsídio de desemprego passa para 1089 euros.

As pensões de cerca de 2,8 milhões de pensionistas sobem, este ano, entre 0,78 e 1,60% por via da atualização automática, confirmou esta quinta-feira o Governo com a publicação de uma portaria em Diário da República. Os cerca de 600 mil reformados da Caixa Geral de Aposentações (CGA) ...