A Segurança Social recebeu pedidos de ajuda de 54 400 empresas, entre layoff e apoio à retoma, abrangendo cerca de 281 mil trabalhadores, adiantou esta quarta-feira a ministra do Trabalho e Segurança Social. No âmbito dos apoios aos independentes e sócios-gerentes, foram recebidos 49 mil requerimentos, enquanto as famílias entregaram 22 mil pedidos por terem crianças em casa.