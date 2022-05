O Conselho de Finanças Públicas passou a pente fino as empresas públicas e encontrou 33 em falência técnica no final de 2020. Entre elas contam-se a Metro do Porto, a TAP e a CP, com capitais negativos superiores a mil milhões de euros, de acordo com o relatório sobre o setor público empresarial divulgado esta terça-feira pela instituição liderada por Nazaré Costa Cabral.









