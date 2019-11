3500 empresas querem segurar 14 mil pessoas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em dois meses, 3500 empresas entregaram candidaturas a apoios do Estado para converter contratos a prazo em vínculos efetivos. Ao todo, os pedidos de ajuda financeira para a efetivação abrangem 14 300 trabalhadores, segundo dados solicitados peloao Ministério do Trabalho.O programa Converte +, gerido pelo IEFP e aberto a 20 de setembro, tem por objetivo reduzir a elevada percentagem de contratação a termo no País. ... < br />