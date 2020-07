40% dos restaurantes em risco de falência devido à pandemia da Covid-19

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quase 40% das empresas de restauração e bebidas ponderam avançar para a insolvência, na sequência da crise causada pela Covid-19, revela um inquérito da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) divulgado esta sexta-feira. O setor do alojamento, restauração e bebidas emprega cerca de 260 mil pessoas, segundo dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do ...