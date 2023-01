O cliente é acompanhado por um gestor até ao local onde se encontra o cofre. Para a abertura, são necessárias duas chaves, a do cliente e a do banco. Após terminar a visita, o cliente informa o colaborador, e este confirma com o cliente que a porta do cofre se encontra fechada.



A descrição da visita ao cofre é do Banco Santander, mas não varia muito entre as 17 instituições bancárias que disponibilizam este serviço.









Ver comentários