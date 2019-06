4955 credores pedem 5 mil milhões de euros ao BES

Os 4955 credores do BES que foram reconhecidos pela comissão liquidatária reclamam ao antigo banco da família Espírito Santo o pagamento de créditos superiores a cinco mil milhões de euros.Com um montante de créditos reclamados tão elevado, cada um dos credores reconhecidos exige, em média, o pagamento de mais de um milhão de euros.A lista dos créditos reclamados ao antigo BES foi apresentada ontem pela comissão liquidatária, três anos depois de o banco ter entrado em processo de liquidação no Tribunal do Comércio de Lisboa.A esmagadora maioria dos credores reconhecidos são cidadãos comuns, mas há também entidades religiosas e fundos de pensões internacionais.Do total de créditos reclamados, mais de 2,2 mil milhões de euros são créditos comuns e mais de 2,8 mil milhões de euros dizem respeito a créditos subordinados, os últimos a serem pagos.A comissão de liquidação frisa que não existem quaisquer créditos garantidos ou privilegiados, que são os primeiros a serem pagos, nos termos da lei.A comissão liquidatária recebeu cerca de 32 500 reclamações de créditos, que foram apresentadas por um universo de 23 960 reclamantes.Um número elevado de reclamações de créditos foram apresentadas pelas mesmas pessoas, o que obrigou a comissão a um rigoroso cruzamento de dados.O Grupo Espírito Santo (GES), no qual estava integrado o antigo BES, está a ser investigado pelo Ministério Público há cinco anos.O processo, que é da responsabilidade do Departamento Central de investigação e Ação Penal (DCIAP), tem 41 arguidos. Ricardo Salgado e o primo José Manuel Espírito Santo são dois dos arguidos no caso.Neste inquérito estão em causa suspeitas de corrupção e gestão danosa.Um conjunto de 10 590 reclamantes, entre pessoas singulares e sociedades, reclamaram créditos sobre o antigo BES com o fundamento de que tinham ações do banco.Por serem acionistas do antigo BES, a comissão liquidatária, nos termos da lei, não reconheceu os créditos.É o ano a que remontam as origens do BES, cuja fundação está ligada à atividade comercial de lotarias, câmbios e títulos de crédito de José Maria do Espírito Santo Silva, em Lisboa. A comissão liquidatária culpou 13 ex-administradores do BES da queda da instituição.O Grupo Espírito Santo (GES) entrou em colapso financeiro em 2014, na sequência da descoberta de uma dívida oculta de 1,3 mil milhões de euros na Espírito Santo International (ESI).