No final do dia desta quinta-feira a Autoridade Tributária (AT) já tinha dado ordem para que fossem pagos a 500 mil portugueses com rendimentos anuais até 37 800 euros (2700 euros brutos/mês) os 125 euros prometidos por António Costa no plano de ajuda às famílias contra a inflação. Aquelas ordens corresponderam a 61,5 milhões de euros que começaram esta quinta-feira a chegar às contas.









