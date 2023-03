Os bancos abriram no ano passado mais de 56 mil processos por incumprimento em contratos de crédito à habitação, com vista a evitar o recurso aos tribunais depois de falhas no pagamento das prestações. Em contrapartida, apenas foram renegociados 513 contratos de crédito à habitação com clientes de risco, apesar de este mecanismo ter sido reforçado a partir de novembro.









Ver comentários