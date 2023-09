A parcela relativa a juros na prestação média da casa subiu de 19% para 57% em agosto, face ao mesmo período do ano passado, refletindo o agravamento das taxas Euribor.



Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a prestação média fixou-se em 379 euros em agosto, mais nove euros do que em julho, mas mais 111 euros do que em agosto de 2022, o que se traduz num aumento homólogo de 41,4%.









Ver comentários