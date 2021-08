Entre os atingidos por este fenómeno estão 5746 casais, em que ambos os cônjuges se encontram sem trabalho. Também este universo diminuiu, quer face ao mês de junho (menos 295 casais), quer face ao mês homólogo de 2020 (menos 814 casais).



O número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) baixou para 368 704 em julho. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, há agora menos 9168 desempregados do que em junho e menos 38 598 do que no mesmo mês de 2020.Entre os atingidos por este fenómeno estão 5746 casais, em que ambos os cônjuges se encontram sem trabalho. Também este universo diminuiu, quer face ao mês de junho (menos 295 casais), quer face ao mês homólogo de 2020 (menos 814 casais).





Leia também Número de desempregados inscritos nos centros de emprego recua 9,5% em julho Ainda assim, é importante salientar que o número de novos desempregados que se inscreveram ao longo do mês de julho foi superior ao registado em junho, em 18,9%.

Em julho, o desemprego registado desceu em todas as regiões do País face ao mês anterior, com destaque para o Algarve e para o Centro, onde se registaram quebras de 10,5% e 2,5%, respetivamente (muito influenciadas pelas contratações de pessoal na hotelaria e restauração).



A taxa de cobertura de medidas ativas de emprego manteve-se em 23,7%, o que compara com 16,4% em julho de 2020.



Nos jovens, a taxa de cobertura das medidas ativas é de 36,7%, o que compara com 36,1% em junho de 2021”, refere o Ministério do Trabalho.