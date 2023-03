Mais de 5800 desempregados perderam, no ano passado, o direito a estarem inscritos nos centros de emprego e a receber o respetivo subsídio. Na região de Lisboa e Vale do Tejo houve um número anormal de anulações que deu origem a recursos até se detetar o problema: estavam a ser pedidos incorretamente certificados de habilitações, concluiu a Comissão de Recursos do Instituto de Emprego e Formação Profissional.









