Dois em cada três pensionistas de velhice e invalidez recebiam, em 2021, uma pensão igual ou inferior a 443,20 euros, de acordo com a Conta da Segurança Social. Já no último escalão, com pensões superiores a 5318,41 euros, contabilizavam-se 1857 pensionistas.



O relatório divulgado pela Segurança Social detalha que pagou, em média, por mês, 494,12 euros aos reformados por velhice e 408,97 euros por invalidez em 2021, refletindo "o acréscimo das pensões médias pagas aos novos pensionistas e o aumento anual de pensões".









