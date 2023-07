O rendimento médio bruto anual declarado em Portugal aumentou 4,8%, para 10 128 euros, segundo dados tornados públicos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Só que, em cerca de 75% dos 308 municípios – no caso 229 –, esse valor ficou abaixo da referência nacional, acentuando a desigualdade entre as regiões do Interior e os principais centros urbanos.









