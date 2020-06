850 milhões em 10 anos para aguentar a CP

A CP – Comboios de Portugal vai receber até 850 milhões de euros em compensações financeiras do Estado durante os próximos dez anos. A verba, publicada esta sexta-feira em Diário da República, é justificada com o cumprimento de obrigações de serviço público e será complementada com o respetivo IVA.A empresa só receberá esse valor após o visto prévio do Tribunal de Contas (TdC) ao contrato assinado entre o Estado e a CP em novembro do ano passado. Oapurou que esse processo está já em fase final, faltando apenas a resposta do Ministério das Finanças a questões levantadas pelo TdC.A publicação em Diário da República tem como intenção, por parte do Ministério das Infraestruturas e Habitação, acelerar a primeira transferência mal exista essa luz verde do TdC. Para este ano, estão contabilizados 88,1 milhões de euros para a CP. O ano com uma quantia mais elevada é 2022, prevendo-se até quase 98,5 milhões de euros.O contrato assinado entre o Estado e a CP responde a uma exigência europeia, após a liberalização do transporte ferroviário, que colocou a CP em igualdade de circunstâncias perante eventuais concorrentes. Sem esse mesmo contrato de serviço público, que foi assinado até 2029, a empresa não poderia receber qualquer apoio do Estado.Com a CP a perder mais de 20 milhões por mês, devido à quebra da procura causada pela pandemia, o Governo já admitiu avançar com apoios de emergência. O ministro Pedro Nuno Santos explicou, na quarta-feira, que os valores das compensações foram definidos "sem ter em consideração o momento que ainda estamos a viver. Mas está prevista a possibilidade de a CP ser compensada". O Executivo já destinou, no Orçamento Suplementar, 94 milhões de euros para apoio aos transportes públicos.