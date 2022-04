9 em cada 10 empresas em Portugal são de pequena dimensão

Em 2020, estiveram em atividade cerca de 484 mil empresas em Portugal, onde 9 em cada 10 eram microempresas, revelou a "Análise Setorial das Sociedades Não Financeiras em 2020", divulgada esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. Os dados do estudo mostram que 89% do total das empresas eram microempresas, sendo estas responsáveis por apenas 16% do volume de negócios, ao passo que as pequenas e médias empresas (PME), 10% do total, geraram 43% do volume de negócios.Por sua vez, as grandes empresas registaram a menor quantidade (0,3%), originando 40% do volume de negócios. Ou seja, apesar de as microempresas predominarem no tecido empresarial português, foram as PME que registaram a maior fatia de volume de negócios na maioria dos setores. A maioria das empresas estava associada ao setor de outros serviços (53%), onde se incluem os transportes, alojamento, restauração, entre outros. Segue-se o setor do comércio, que agregava 23% unidades. Face ao local onde laboram , o Norte e a Área Metropolitana de Lisboa concentravam dois terços das empresas nacionais, ambas registando 33%, revela o estudo.