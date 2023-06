969 mil clientes escolhem mercado regulado da eletricidade

O mercado regulado de eletricidade registou em abril uma subida no número de clientes para 969 mil, mais 5% face ao mesmo mês do ano passado, um acréscimo superior a 48 mil novos contratos, de acordo com informação avançada ontem pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Este aumento é explicado pelo regulador com a subida atípica de preços no mercado grossista. Ainda de acordo com a ERSE, 99,8% dos clientes do mercado regulado são famílias. No mês em análise, o mercado livre alcançou cerca de 5,5 milhões de clientes, correspondendo a um acréscimo de 11 427 clientes face ao mês anterior, ainda de acordo com dados do regulador.Já no caso do gás natural, o mercado liberalizado registou cerca de 1,1 milhões de clientes em abril, o que representa uma perda de 14,7% em número de clientes, face ao mesmo mês do ano anterior. "Este mês, o mercado livre registava cerca 1,1 milhões de clientes, para um consumo estimado em base anual de 31 597 GWh [gigawatts-hora]. Estes valores representam uma redução de 14,7% em número de clientes e uma quebra de 16,4% em consumo, relativamente a abril de 2022", informou a ERSE. Em outubro do ano passado entrou em vigor a medida que permitiu o regresso dos clientes ao mercado regulado de gás natural, para fazer face aos elevados aumentos de preços anunciados pelos comercializadores no seguimento da invasão russa da Ucrânia.